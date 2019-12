Mort de Marie Fredriksson, du groupe Roxette ("Listen to Your Heart"), à 61 ans

La scène internationale perd, à nouveau, l'un de ses piliers. Marie Fredriksson, qui formait le groupe Roxette depuis 1986 avec son acolyte Per Gessle, a poussé sa dernière note en cet hiver 2019. C'est son manager, Dimberg Jernberg, qui l'a dévoilé au public le lendemain du drame. "C'est avec une grande tristesse que nous devons annoncer que Marie Fredriksson s'est éteinte dans la matinée du 9 décembre 2019 après un combat de 17 ans contre le cancer", peut-on lire dans son communiqué officiel. À 61 ans, la chanteuse originaire d'Össjö avait effectivement connu un parcours médical compliqué.

Depuis 2002, Marie Fredriksson était suivie à cause d'une tumeur cérébrale. Se pensant tirée d'affaire, elle avait pu reformer Roxette pour partir en tournée... et avait même eu l'opportunité de travailler sur un nouvel album studio en 2010 intitulé Charm School. Un exploit artistique réitéré en 2012 avec Travelling et en 2016 grâce à Good Karma, le tout dernier opus du duo. Le 18 avril de cette même année, à la suite d'une récidive, les médecins lui ont conseillé de se reposer et d'annuler tous les concerts de sa tournée XxX, qui célébrait ses 30 ans de carrière.

Quel rêve fantastique nous avons partagé !

On doit au groupe suédois Roxette des titres inoubliables, allant de Listen to Your Heart à It Must Have Been Love. "Le temps passe si vite, déclare son ancien binôme Per Gessle. C'est comme si Marie et moi venions à peine de nous asseoir ensemble, dans mon petit appartement de Halmstad, pour partager nos rêves. Et quel rêve fantastique nous avons partagé ! Merci Marie, merci pour tout. Tu étais une vraie musicienne, tu étais unique, tu étais une chanteuse d'un niveau que nous atteindrons difficilement désormais. Tu as peint mes chansons noires et blanches avec les plus belles couleurs."

Le groupe Roxette a vendu près de 80 millions d'albums. Si la voix de Marie Fredriksson ne résonnera plus dans les salles, nul doute qu'elle ne cessera jamais vraiment de réchauffer les chaumières...