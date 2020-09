Mort de Shanna Hogan à 38 ans : l'auteure fait une chute fatale devant son bébé

Shanna Hogan, auteure américaine de romans policiers, est morte à l'âge de 38 ans. Comme le rapportent plusieurs médias américains, cette mère de famille est décédée "dans un accident de piscine", à son domicile de Phoenix (Arizona). Elle avait 38 ans.

La jeune femme aurait été en train de nager tranquillement avec Zander, son fils de 14 mois, le 27 août dernier, lorsqu'elle a glissé et s'est violemment cogné la tête avant de couler au fond de la piscine. Un choc fatal, comme l'a raconté son amie et ancienne collègue, Kathleen Mayer à People, le 8 septembre 2020.

Matt La Russa - son mari depuis plus de vingt ans - est venu la secourir quelques instants après. Il découvre alors son fils, hors de l'eau avec son gilet de sauvetage, et découvre son épouse, inconsciente, dans l'eau. Il la sort immédiatement et lui prodigue les gestes de premiers secours.

La pimpante rousse est ensuite transportée à l'hôpital, où elle reste en unité de soins intensifs pendant plusieurs jours. Malgré "toutes les prières de ses amis, sa famille et de ses collègues, Shana n'a pas tenu le coup". L'auteure à succès est morte le 1er septembre 2020.

Sa famille a décidé de donner ses organes. Toujours d'après Kathleen Mayer, ces dons ont déjà permis de sauver quatre personnes, et peut-être plus dans le futur.

Ancienne reporter à l'East Valley Tribune, Shanna Hogan a connu la gloire en écrivant plusieurs romans policiers, dont Dancing with Death, The Stranger She Loved et Secrets of a Marine's Wife. En plus d'être sacrée dans la liste prestigieuse des New York Times bestselling author, Shanna Hogan avait remporté plusieurs prix pour sa carrière de journaliste. Elle était également professeure à l'Arizona State University, où elle enseignait le journalisme.