Mort de Sindika Dokolo : le mari de la richissime Isabel Dos Santos s'est noyé

Sindika Dokolo était également accusé d'être impliqué dans un blanchiment d'argent à grande échelle. Son nom et celui de son épouse Isabel Dos Santos sont mentionnés dans les Luada Leaks, parus au début de l'année 2020 et révélant le détournement de plus d'un milliard de dollars des groupes publics pétrolier et de diamants de l'Angola.

Le couple a vu ses avoirs gelés en 2020 par la justice angolaise, qui les accusait d'enrichissement illicite.