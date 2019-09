Mort du biathlète Halvard Hanevold à seulement 49 ans : "C'est horrible"

C'est un choc immense dans le monde du sport. Halvard Hanevold, biathlète norvégien de 49 ans, est décédé mardi 3 septembre 2019 chez lui dans sa ville natale d'Asker. Les causes de sa mort sont pour le moment inconnues. Triple champion olympique et quintuple champion du monde, le sportif était marié et père de deux enfants. Retraité depuis 2010, il avait suivi une formation d'ingénieur avant de devenir consultant sportif pour la grande chaîne norvégienne NRK.

Il s'agit d'une perte brutale et inattendue puisqu'il avait commenté le week-end dernier le Martin Fourcade Nordic Festival à Annecy. "Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il semblait en pleine forme, c'est une nouvelle tragique. C'est horrible ", a commenté son ancien collègue Ola Lunde, avec lequel il commentait les courses du monde.

Son palmarès était impressionnant : trois médailles de champion olympique (en 1998 à Nagano, en 2002 à Salt Lake City et en 2010 à Vancouver), mais aussi quarante podiums dont neuf victoires individuelles en Coupe du monde. Il était arrivé quatrième du classement général en 1998 et en 2004.