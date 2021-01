Nabilla grille une ex-star de télé-réalité en bas de chez elle, un moment improbable

Quelle est la probabilité de tomber sur une personnalité en bas de chez soi en train de faire du sport, à Paris ? Quasi zéro. Mais à Dubaï, le nouvel eldorado des candidats de télé-réalité et de certaines stars, tout est possible et Nabilla Benattia l'a prouvé sur Snapchat, le 27 janvier 2021.

Comme à son habitude, l'épouse de Thomas Vergara a commencé à partager son quotidien sur Snapchat peu de temps après son réveil. Elle a expliqué que prochainement, sa famille et elle allaient se rendre à la neige et qu'il fallait donc commencer à préparer les valises. Nabilla Benattia a ensuite filmé son fils Milann (1 an) qui venait de faire une bonne nuit. Si elle était en train de vaquer tranquillement à ses occupations, d'autres se sont levés tôt pour faire des exercices physiques.

Alors qu'elle regardait par la fenêtre, avec une belle vue sur la plage c'est important de le préciser, Nabilla Benattia a vu... Afida Turner. "Mais what ? J'ai l'impression que c'est Afida Turner devant chez moi", a-t-elle tout d'abord lancé, faisant ainsi venir Thomas Vergara et Akram (le meilleur ami de Maeva Ghennam) près de la fenêtre. "Je crois que c'est elle, j'en suis sûre. Elle a grave la ligne", a poursuivi la belle brune de 28 ans. Les deux hommes ont confirmé que c'était bel et bien elle qui était en train de faire de la boxe en face de chez eux. Un petit événement qui les a bien divertis.

On imagine que Nabilla et Thomas ne se sont pas trompés. En se rendant sur le compte Instagram d'Afida Turner, on peut découvrir qu'elle est bel et bien à Dubaï. Quand elle ne fait pas du sport, elle passe des soirées festives ou profite du soleil de la ville. Un programme qui fait rêver !