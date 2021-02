Nabilla poursuivie en justice par son ex-agent : la star accusée de "vol et escroquerie"

Pour la Saint-Valentin, Thomas Vergara a mis la main à la poche pour faire plaisir à sa femme Nabilla et lui a offert un sac Hermès d'une valeur de 65 000 euros. Une nouvelle manière pour la couple de démontrer l'étendue de leur richesse. Pourtant, d'après leur ancien manager, les parents de Milann rechigneraient à rembourser quelques milliers d'euros.

En effet, Michaël Bizet, qui s'est occupé de Nabilla et de son époux en 2014 alors qu'ils étaient en pleine ascension, a décidé de porter plainte à leur encontre pour vol et escroquerie. À l'époque, l'agent de stars organisait les venues du couple dans les boîtes de nuit de toute la France, jusqu'à la rupture. Contacté par Non Stop People, il s'explique. "J'attaque Nabilla parce que j'ai toujours eu des valeurs, et je ne supporte pas la malhonnêteté. Ce qu'il s'est passé c'est que, des clients m'ont fait confiance et m'ont demandé Nabilla et Thomas en prestation booking pour le Lido de Paris. J'ai fait entièrement confiance à Nabilla et l'acompte que mes clients m'ont donné je lui ai reversé sur ses comptes bancaires et je lui ai donné de l'espèce, ce qui correspond aux acomptes", a-t-il relaté.

Nabilla n'a jamais donné signe de vie

Mais avant que Nabilla n'ait pu honorer ses engagements, la starlette s'est empêtrée dans une autre affaire judiciaire : la tristement célèbre affaire du couteau. À l'époque, elle est envoyée à la prison pour femmes de Versailles pour violences volontaires aggravées à l'encontre de Thomas Vergara. Michaël Bizet se retrouve alors à devoir de l'argent à ses clients, à savoir 10 550 euros. Michaël Bizet a tout fait pour récupérer cet argent de Nabilla, mais en vain. "Je suis passé par sa maman, je suis passé par sa mamie, par son frère... Et le problème c'est que Nabilla n'a jamais donné signe de vie. J'ai réussi à avoir son numéro, je lui ai dit que ce serait bien qu'elle rembourse mes clients, qui m'assignent au tribunal parce qu'ils veulent récupérer leur argent, et Nabilla m'a raccroché au nez", a-t-il confié. À court de solution, Michaël Bizet a donc décidé de porter plainte contre la jolie brune de 29 ans.

Sur Twitter, il a confirmé lui-même la nouvelle. "Pour les crétins qui me disent de tourner la page, faites vous voler 35 000€ (frais d'avocat compris) et vous verrez si vous arrivez à la tourner ! Les gens sont incroyables ! Pour ma part, je relance la procédure à l'encontre de @nabilla pour vol et escroquerie", a-t-il écrit.