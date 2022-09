Nagui et Mélanie Page : Le visage de leur fille Roxane dévoilé, la superbe jeune fille sosie de sa mère !

Très jolie, la jeune fille a notamment pas mal posté de photos de vacances cet été, où elle semble avoir bien profité du sud de la France, notamment en multipliant les plongeons dans la Méditerranée. En revanche, pas question pour elle de poster de photos de ses frères et soeurs, encore très jeunes, ni de sa demi-soeur, Nina, plus âgée qu'elle.

La jeune fille, née en 1997 de l'union entre Nagui et sa première compagne, Marine Vignes, est un peu plus connue pour le moment que sa petite soeur et ressemble, quant à elle, bien plus à leur père. L'aînée de la famille n'avait cependant pas accompagné ses frères et soeurs pour voir la France gagner ce jeudi, sûrement occupée ailleurs ou avec sa maman.

Les enfants, encore très discrets dans le paysage médiatique, ne semblent en revanche pas vraiment gênés de la notoriété de leurs parents, comme l'avait expliqué leur mère dans Femme Actuelle récemment. "Ma notoriété est moins dérangeante que celle de leur père. Mais ils ont grandi comme ça, ils n'ont rien connu d'autre. Ils auraient certainement été différents si leurs parents n'avaient pas été connus mais ça fait partie de leur histoire aujourd'hui", avait-elle rappelé.

Et l'actrice de 47 ans tient également un rôle important pour sa belle-fille, comme l'avait confié l'animateur : "Mélanie est à la fois : épouse parfaite, maîtresse, pote avec qui je vais au foot, confidente. Et puis mère. Elle ne m'a pas seulement appris à éduquer nos enfants, j'ai également modifié, grâce à elle, mon comportement avec Nina, ma première fille. Mélanie est devenue pour elle une belle-mère exceptionnelle."