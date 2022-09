Nana Mouskouri très affaiblie, elle ne sortirait plus de chez elle

On a parfois l'impression que le sort s'acharne. C'est ce que doit sûrement penser Nana Mouskouri depuis plusieurs mois. Après s'être isolée pour se protéger de l'épidémie de Covid-19, la chanteuse fait face à un nouveau coup dur. Comme l'explique France Dimanche dans le numéro de ce vendredi 23 septembre, l'interprète de Plaisir d'amour, "très affaiblie, ne sortirait plus guère de son domicile de Genève, en Suisse." Une situation renforcée par la disparition le 14 septembre dernier de l'actrice Irène Papas, avec qui Nana Mouskouri avait noué de très forts liens d'amitié.

C'est impuissante que Nana Mouskouri a assisté à la progression de la maladie chez sa grande amie. Irène Papas était atteinte d'Alzheimer, un fléau que beaucoup de célébrités côtoient malheureusement de trop près, à l'image de M. Pokora ou encore Laury Thilleman. Comme le précise l'hebdomadaire, "Nana Mouskouri aura assisté au long déclin de son amie, à qui elle avait dédié en 1968, une chanson intitulée Erini [Irène en grec, ndlr]."

Dans la douleur et dans l'épreuve, Nana Mouskouri a néanmoins un soutien de taille : son mari et producteur André Chapelle. Grâce à lui, l'artiste va de l'avant et tente de garder le moral pourtant si difficile à préserver. Celle qui trouvait jusqu'alors du réconfort dans la musique semble même avoir perdu goût à la chanson.

Lors d'un entretien accordé au quotidien Le Progrès en 2021, Nana Mouskouri ne cachait pas avoir perdu son énergie et sa détermination : "Avec tout ce qui se passe, avec l'actualité, ça ne donne pas envie de chanter. Car chanter, c'est aussi un échange, un partage de sentiments. [...] La situation est tellement triste, avec la crise sanitaire que nous avons traversée à l'échelle mondiale, que l'envie n'y était plus." Ses fans n'attendent qu'une chose : que Nana Mouskouri remonte sur scène pour leur offrir ce grand retour qu'ils espèrent depuis longtemps. Car eux aussi ont plus que jamais besoin d'elle...