Naya Rivera : Son ex-mari Ryan Dorsey se console avec sa petite soeur !

Responsable de son fils Josey, qui vient de fêter ses 5 ans, depuis la mort de Naya Rivera, Ryan Dorsey est devenu inséparable de celle qui fut un temps sa belle-soeur. A tel point qu'ils ont récemment emménagé ensemble dans une maison composée de 3 chambres, située en Californie, qu'ils louent. Cette nouvelle vie à trois, avec le petit Josey, aurait été validée et appuyée par les parents de Naya Rivera.

Le 6 septembre dernier, Nickayla Rivera avait été vue en train d'aider Ryan Dorsey a déménagé des affaires de sa maison de North Hills, dans la vallée de San Fernando, dans la banlieue de Los Angeles. Deux jours plus tard, ils ont été vus en train de déplacer des meubles dans un camion de déménagement durant deux heures. C'est le 19 septembre que Ryan et Nickayla ont été photographiés main dans la main lors d'une virée dans un supermarché. "Ils avaient l'air très à l'aise ensemble et s'aident indéniablement dans cette période difficile", a confié une source qui les a vus.

Naya Rivera avait disparu le 8 juillet 2020 lors d'une balade en bateau sur le lac Piru, en Californie, avec son fils Josey. Son corps n'avait été retrouvé que plusieurs jours plus tard. L'autopsie avait conclu à une noyade accidentelle.

Ryan Dorsey - qui a été marié de 2014 à 2018 à la star de la série Glee - avait exprimé son chagrin sur Instagram. "C'est tellement injuste... il n'y a pas de mot pour exprimer le trou laissé dans les coeurs de tout le monde. Je n'arrive pas à croire que c'est la vie d'aujourd'hui. Je ne sais pas si j'arriverai à y croire un jour. Tu étais là... Nous étions dans le jardin la veille, en train de nager avec Josey. La vie est injuste", avait notamment écrit l'acteur de 37 ans. "Je suis reconnaissant pour nos moments (...) et pour le petit garçon le plus mignon, le plus gentil et le plus intelligent que nous pouvions espérer", avait-il ajouté au sujet de leur fils.