Nicki Minaj : C'est officiel, elle va épouser Kenneth, ancien repris de justice

Bonne nouvelle pour Nicki Minaj ! C'est confirmé : officiellement en couple avec Kenneth Petty depuis la fin de l'année 2018 - moment où elle l'a annoncé sur Instagram -, la rappeuse de 36 ans va se marier. Folle de joie, elle a dévoilé la nouvelle sur les ondes de sa Queen Radio. "On avait rempli le permis de mariage et ensuite, il fallait choisir une date, s'est-elle souvenu. Mais j'étais toujours en déplacement, et, le temps que je rentre, il fallait renouveler les papiers." C'est chose faite... sauf que les délais sont très courts pour le couple, qui va devoir se dire "oui" au plus vite : "A partir du moment où tu remplis le formulaire, tu as 90 jours pour te marier. On l'a refait il y a une semaine donc maintenant, il nous reste 80 jours." Bon courage au wedding planner !

Très prise par sa carrière, Nicki Minaj s'unira à Kenneth Petty à la va-vite, puis organisera les vraies célébrations ultérieurement. "Je dois me concentrer sur mon album et je ne veux pas de grand mariage tout de suite, a-t-elle conclu. On le fera plus tard. Mais je serai bien mariée avant la fin de ce délai de 90 jours." On savait que la belle chanteuse avait son homme dans la peau, et inversement. En décembre 2018, quelques jours près avoir confirmé leur relation, Nicki Minaj partageait une vidéo de Kenneth Petty et de son nouveau tatouage : le vrai prénom de sa compagne, "Onika", en plein milieu du cou.