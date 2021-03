Nicolas Marié (La Stagiaire) : Sa charmante fille Emilie est aussi comédienne

Encore une fille de ! Comme tant d'autres avant elle, Emilie Marié a mis ses pas dans ceux de ses parents dont son père, Nicolas Marié, alias le procureur Vladimir Quiring dans la série La Stagiaire avec Michèle Bernier. La jeune femme, dont la maman est Marie-Laurence Tartas, a fait des confidences sur sa passion pour le métier.

Interrogée par le site Casting.fr, Emilie Marié a volontiers admis avoir "grandi dans ce milieu" et s'être demandée si elle se voyait "faire autre chose que ça et évoluer dans un autre monde que celui dans lequel j'avais grandi et la réponse était non !" Honnête, elle a révélé que c'est son papa qui lui avait donné l'envie de faire ce métier. "Depuis que je suis toute petite il m'emmène avec lui, que ce soit dans les studios de doublage ou en répétition ou en tournage. Je me mettais dans un coin et je le regardais travailler. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux que quand il exerce son métier alors j'ai voulu être heureuse comme lui", a-t-elle confié.

Emilie Marié, âgée de 30 ans, a aussi la lucidité nécessaire sur son métier. Il faut dire que, là encore, elle a appris avec son père. "Je l'ai vu dans tous les moments difficiles de ce métier, quand le téléphone ne sonne pas, quand il sonne, dans les moments de doutes, de bonheur d'avoir du boulot, de remise en question. Je n'ai jamais vu quelqu'un bosser autant que lui, avoir autant de rigueur, de bienveillance et surtout d'amour pour ce métier", a-t-elle ajouté.

La comédienne ne se contente pas de jouer de son statut de fille de puisqu'elle a pris la peine de se former en passant par l'école de théâtre Francine Walter ainsi que l'école de comédie musicale de Paris sous la direction de Guillaume Bouchede. Parmi les cordes à son arc ? La maitrise du violoncelle, une voix d'alto ou encore la pratique d'un anglais courant. Sa fiche artiste nous apprend qu'elle a ainsi multiplié les rôles au théâtre (Couscous aux lardons, La croisière ça use...), à la télévision (La greffe sur France 2) et même au cinéma (Les Tuche 4). Puisque son père est un exemple à ses yeux, souhaitons-lui de décrocher, comme lui, un César...