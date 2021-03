Nicole Calfan et François Valéry : Leurs enfants ont suivi leurs traces

C'est un casting trois étoiles qu'a réuni TF1 pour le lancement de Gloria. Outre Cécile Bois et JoeyStarr, on y retrouve également Barbara Schulz, Malik Zidi et Mathieu Madenian ! Au milieu de cette pléiade de stars, on note la présence de l'inépuisable Nicole Calfan. À 74 ans, celle qu'on a pu voir dans la saga La vérité si je mens ! fait un retour remarqué. Après avoir décroché un rôle dans le feuilleton quotidien de TF1, Demain nous appartient, la voilà à l'affiche du casting de la nouvelle série événement de la première chaîne d'Europe.

Une renaissance pour l'ex-femme du chanteur François Valéry qui a connu une traversée du désert dans les années 1990. Elle en a sûrement profité pour passer du temps auprès des deux fils qu'elle a eus avec l'interprète d'Aimons-nous vivants, Jérémy Minui (35 ans) et Michael Calfan (30 ans). Comme dit l'expression, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre puisque les deux ont choisi de poursuivre des carrières artistiques.

Jérémy a privilégié le septième art puisqu'il est désormais réalisateur pour le petit écran. On l'a vu dernièrement à la réalisation du téléfilm Meurtres en Cotentin, diffusé en février 2020 sur France 3. Il a également dirigé plusieurs épisodes de Balthazar, la série avec Tomer Sisley, ainsi que Profilage avec Shy'm au casting. Après un début de carrière fait de courts-métrages qui lui ont permis de faire le tour des festivals, il semble donc bien lancé et nul doute que sa mère est présente pour lui prodiguer de précieux conseils.

De son côté, Michael a décidé de suivre les traces de son père François, mais dans un tout autre registre musical. Marqué par la musique électronique des Daft Punk, il se fait repérer en 2008 par le DJ Bob Sinclar qui place beaucoup d'espoirs en lui. Il va alors connaître une carrière prolifique, signant dans de prestigieux labels et produisant des morceaux populaires comme Resurrection ou Treasured Soul (dont le clip comptabilise plus de 22 millions de vues sur Youtube!). Il est même nommé aux NRJ DJ Awards aux côtés de DJ Snake, David Guetta et Martin Solveig en 2015.

Nicole Calfan a réussi à allier vie professionnelle et familiale avec brio, faisant un retour inattendu sur nos écrans tout en s'assurant de la réussite de ses enfants, deux choses dont elle peut être fière.

Retrouvez Nicole Calfan sur TF1, le 18 mars 2021, dans Gloria.