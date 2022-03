Obsèques de Laurent Vimont : Denis Brogniart, Claude Dartois et Nikos Aliagas unis dans le deuil

Voir un proche mourir est toujours douloureux, qui plus est quand ce dernier avait encore une bonne partie de la vie devant lui mais que le destin en a décidé autrement. Ce jeudi 24 mars avaient lieu les obsèques de Laurent Vimont, proche de grandes stars de la télévision française. Famille et amis se sont réunis en l'église Notre-Dame de Grâce de Passy en région parisienne pour accompagner l'homme d'affaires dans son dernier voyage. Denis Brogniart et Claude Dartois, candidat emblématique de Koh-Lanta ont fait le déplacement. Nikos Aliagas et Xavier de Moulins, présentateur de l'info sur M6, étaient eux aussi sur place pour soutenir le clan dans la douloureuse épreuve du deuil. Cécile de Ménibus n'était pas loin non plus, à l'image de Virginie Guilhaume. Leur tristesse les a aussi accompagnés, cachés pour la plupart derrière des lunettes de soleil.

Laurent Vimont est mort le 11 mars dernier, emporté par une crise cardiaque foudroyante à seulement 61 ans. Magnat de l'immobilier, l'homme d'affaires s'était vu confier les rênes de la maison Century 21 en 2009. A l'époque de l'attribution de cette nouvelle mission, Laurent Vimont n'était pas un novice dans le milieu. Sa carrière avait débuté en 1984 comme conseiller commercial. En gravissant les échelons un à un, Laurent Vimont était devenu l'une des valeurs sûres de la marque, raison pour laquelle le statut de PDG avait fini par lui être attribué. En 2011, il se voyait aussi décerner les insignes de Chevalier de l'ordre national du Mérite puis en 2019, les insignes de Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'Honneur.

L'homme d'affaires a participé à la construction d'un empire dans le domaine de l'immobilier mais sa plus belle réussite était ses enfants. Au cours de sa vie, Laurent Vimont est devenu cinq fois papa : Brice né en 1986 d'une première union, Zoé, Camille et Lola issues d'une deuxième relation et Victoire, sa petite dernière, fruit de ses amours avec Alice Grandet, son épouse depuis 2006. C'est en larmes mais entourée des siens que la jeune veuve a dit adieu à son dernier amour qu'elle n'oubliera jamais et après lequel elle va devoir apprendre à reconstruire.