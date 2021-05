Ophélie Winter a failli épouser le prince Albert de Monaco : "Il m'a proposé un contrat..."

Tous les princes de sa vie

Elle a fait le choix de la carrière, quand Albert, lui, s'est tourné vers Charlene. Le père de Jacques et Gabriella n'est d'ailleurs pas le seul prince à avoir convoité les charmes d'Ophélie Winter puisqu'elle a été en couple avec Love Symbol himself quand elle était encore jeune. "À 17 ans, je sortais avec Prince, racontait-elle déjà dans les colonnes de Paris Match en 2007. Ça a duré cinq ans. Il m'a appris la musique, il m'a tout appris. Je faisais l'aller-retour entre Paris et Minneapolis chaque week-end. Je voyageais en première classe et il venait me chercher en limousine à l'aéroport. Il me louait un cinéma quand je voulais voir un film. On regardait les dix premières minutes et on partait. Un soir, il a chanté pour moi toute seule pendant cinq heures sur scène, dans un endroit aussi grand que Bercy." En Amérique, comme à Monaco, Ophélie Winter a toujours eu l'étoffe d'une reine...