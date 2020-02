Ophélie Winter : Retour en pleine forme après son gros passage à vide

L'inquiétude était immense et a duré plusieurs semaines. Au mois de septembre dernier, Ophélie Winter est apparue en bien mauvaise posture en couverture du magazine Public. La rumeur la voulait sans le sous, à la dérive et sans aucun contact avec les membres de sa famille. Mais voilà que la chanteuse vient de réapparaître sur les réseaux sociaux dans une vidéo qui fait plaisir à voir ! Dans ces images, elle n'est qu'hilarité et éclats de rire alors que son chien vient de lui subtiliser ses chaussures, en plein paysage enneigé. "Énormes baisers à tous, heureuse de vous envoyer un peu de rire et de soleil" écrit-elle.

Ophélie Winter, qui vivait à Dubaï, était rentrée précipitamment en France et passait d'hôtel en hôtel, des cartons à la main, voyageant au volant de sa Smart. En voulant rassurer tout le monde, par téléphone dans l'émission Touche pas à mon poste, elle avait tenu un curieux discours où elle évoquait le fait de se "pendre avec un string". Mais le 1er février 2020, l'artiste de 45 ans a décidé de renverser la vapeur, "après plusieurs mois d'introspection personnelle" qu'elle se serait imposés. "J'ai refusé de commenter le torrent de boue dans lequel j'ai nagé avec tant de peine, précisait-elle sur Instagram. Je suis aujourd'hui une femme plus forte, et j'aspire maintenant à la paix, à la sérénité et à la bienveillance." C'est effectivement tout ce qu'on lui souhaite.