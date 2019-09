Ophélie Winter ruinée et SDF ? "Elle a effectivement des problèmes de sous"

L'hiver s'annonce difficile pour Ophélie Winter. Alors que la chanteuse la plus avant-gardiste des années 90 était partie vivre aux Émirats arabes, elle serait de retour parmi nous dans des conditions un peu compliquées. C'est ce qu'annonce en tout cas le magazine Public le vendredi 20 septembre 2019, assurant qu'elle vit désormais dans sa Smart... une information que Bernard Montiel a confirmée sur le plateau de Touche pas à mon poste. "En fait, elle était à Dubaï avec un fiancé. Elle est rentrée précipitamment, a raconté le chroniqueur peiné. Je crois qu'ils ont dû s'engueuler. Elle est restée dans un petit hôtel à Paris pendant plusieurs jours et elle n'a pas pu payer le reste de l'hôtel. Donc, elle dort dans sa voiture."

On ne pouvait pourtant espérer qu'un retour en force de sa part. Et ce n'est pas faute d'avoir tout fait pour : en 2014, Ophélie Winter participait à la cinquième saison de Danse avec les stars, au bras de Christophe Licata. Bien qu'elle n'ait obtenu que la dixième place du podium et gardé un souvenir très mitigé de l'expérience, la belle artiste de 45 ans y dévoilait une fougue rare évoquant l'époque ses meilleurs clips – de Shame on You à Le feu qui m'attise. L'année suivante, elle rejoignait le casting d'une websérie sponsorisée par Lidl dédiée aux fans de barbecue... puis enchaînait avec un rôle dans Scènes de ménages, lors d'un prime spécial Ça va être leur fête. "Je crois effectivement qu'elle doit avoir des problèmes de sous", poursuit cependant Bernard Montiel.

Le sort s'acharne

On aimerait tant apprendre qu'Ophélie Winter a prévu d'être back dans les bacs. Mais hélas, ces derniers mois, la chanteuse enchaîne les pépins personnels. Au mois de février, elle révélait sur son compte Twitter avoir été victime d'un "grave accident de voiture" qui lui avait "brisé l'intégralité de la cage thoracique". "Plus un 'no-nos' pour maintenir mon petit corps de poulet rôti, 3 mois de lit. L'enfer." Espérons que malgré, vent et tempête, Dieu continue de lui donner la foi...

Yohann Turi