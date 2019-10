Ophélie Winter ruinée : la chanteuse victime d'un accident de la route

Les choses vont de mal en pis pour Ophélie Winter. Sans un sou en poche et sans toit, la chanteuse est régulièrement aperçue en train de déambuler dans les rues de Paris. Le 20 septembre 2019, le magazine Public a dévoilé cette tragédie des temps modernes en démontrant, photographies à l'appui, que l'interprète de Shame on You vivait les pires galères. C'est cette fois-ci Closer qui a été témoin d'une scène terrible. Elle aurait été renvoyée de l'hôtel où elle logeait et aurait été victime d'un accident de la route en cherchant un nouvel abri. Selon les informations de l'hebdomadaire, elle aurait été "emmenée par la police et les pompiers à l'hôpital Foch de Suresnes", en Hauts-de-Seine.

Comme elle l'expliquait par téléphone à Cyril Hanouna dans TPMP, Ophélie Winter ne travaille plus et s'ennuie au quotidien. Après avoir quitté Dubaï précipitamment, elle refuse la moindre main tendue – alors même qu'elle n'a plus aucune rentrée d'argent. Ni le logement ni l'aide proposés par Bernard Montiel et Michel Polnareff n'ont atteint leur destinataire. Même les soins prodigués par l'établissement médical étaient de trop pour la blonde déchue, qui s'est enfuie après avoir signé une décharge. La famille de la chanteuse serait elle aussi sans nouvelles.

Gravement malade ?

Si l'accident de voiture, au volant de sa Smart, est resté sans gravité réelle, Ophélie Winter pourrait bien souffrir encore davantage. C'est en tout cas ce qu'elle dit à qui veut l'entendre, dans sa folle course à travers les arrondissements. "Souvent incohérente, elle a raconté aux commerçants qu'elle a croisés dans sa dérive, qu'elle était effrayée, mais aussi malade, détaille-t-on dans Closer. Elle a parlé à plusieurs d'entre eux d'un cancer du sang à l'issue fatale." Prions pour que ce mal ne soit qu'un tour que lui joue son esprit...