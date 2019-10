Ophélie Winter ruinée : Michel Polnareff vole à sa rescousse

La ruine supposée d'Ophélie Winter est un sujet qui touche énormément de coeurs. Le 20 septembre 2019, le magazine Public a alarmé les foules en dévoilant que la chanteuse star des années 1990 était à la rue, sans un sou en poche, photographies à l'appui. L'hebdomadaire expliquait qu'à la suite d'une dispute conjugale, l'artiste avait quitté la ville de Dubaï précipitamment et s'était retrouvée dans l'obligation de dormir dans son véhicule, une minuscule Smart. Dans un élan de solidarité, Michel Polnareff a donc tenté de lui tendre une main généreuse.

Malheureusement, l'appel de Michel Polnareff via sa page Facebook n'a pas été reçu par Ophélie Winter... mais par des internautes peu soucieux de son état actuel. "Je suis halluciné par la méchanceté qui règne sur ce site, écrit-il sur les réseaux sociaux. Je suis bien sûr concerné par le malheur de tous ceux en difficulté. Il se trouve qu'Ophélie Winter est une proche amie à moi et je suis très préoccupé par sa situation. AU LIEU DE ME REPROCHER DE NE RIEN FAIRE. POUVEZ-VOUS ME DIRE OÙ ELLE EST ?" Il a également précisé avoir tout supprimé à cause de "commentaires répulsifs". Espérons que cette Lettre à France soit arrivée à bon port entre-temps.

Mais où est passée Ophélie Winter ?

Aucune nouvelle d'elle depuis son intervention sur le plateau de Touche pas à mon poste... ou presque. Alors qu'elle devait se rendre dans les locaux de C8 pour retrouver Cyril Hanouna, Ophélie Winter a seulement été en capacité de répondre au téléphone pour répondre aux rumeurs. Si elle a nié dormir dans sa voiture, la chanteuse a expliqué qu'elle n'avait tout simplement pas de logement, ni ici ni ailleurs, puisqu'elle habitait jusqu'à présent à l'étranger. Professionnellement, Ophélie Winter a déploré le fait de ne plus travailler : "C'est pas l'éclate, mais tout est de ma faute. Quand on se fait arnaquer ou quoi que ce soit, le seul dénominateur commun, c'est toi. Maintenant, je suis libre. Je n'ai rien. Je découvre un nouvel état de légèreté. Mais ça me serait arrivé il y a vingt ans, je me serais suicidée. Je me serais pendue avec mon string." Espérons qu'elle retrouvera vite de quoi lui redonner le sourire.