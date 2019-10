Ophélie Winter ruinée : un ami proche "très inquiet" pour la chanteuse

On pensait que Dieu avait exaucé ses prières... c'était avant que l'un de ses proches n'interviennent dans la presse. Le 20 septembre 2019, le magazine Public dévoilait la triste situation d'Ophélie Winter qui, selon ses informations – et les photographies qui les accompagnaient – n'avait plus ni revenus ni domicile et déambulait dans les rues de Paris. Mais le doute plane toujours quant à son départ précipité des Emirats Arabes et certains amis de la chanteuse de 45 ans restent très soucieux. "Je pense que des rencontres malheureuses sont au coeur de sa détresse actuelle, explique Henry Jean Servat à La Dépêche. Je suis très inquiet pour elle, confie-t-il. Elle est dans une situation extrêmement précaire aujourd'hui..."

Effectivement, alors qu'elle intervenait par téléphone dans TPMP, l'artiste évoquait ses difficultés en laissant comprendre qu'elle avait été victime d'un coup dur. "C'est pas l'éclate, mais tout est de ma faute. Quand on se fait arnaquer ou quoi que ce soit, le seul dénominateur commun, c'est toi, racontait-elle à Cyril Hanouna le lundi 23 septembre. Maintenant, je suis libre. Je n'ai rien. Je découvre un nouvel état de légèreté. Mais ça me serait arrivé il y a vingt ans, je me serais suicidée. Je me serais pendue avec mon string." Si elle n'en est pas arrivée là, Ophélie Winter s'est retrouvée impliquée dans un accident de voiture quelques jours plus tard et a été prise en charge à l'hôpital Foch de Suresnes.

Ophélie Winter, sauvée par sa famille

"Je m'entendais avec elle à merveille. Avec ses parents aussi par ailleurs, rappelle Henry Jean Servat. C'était une fille très bien entourée, protégée par un environnement familial solide." Si Ophélie Winter entretient depuis des années une relation très compliquée avec son père David Alexandre Winter, elle a aussi récemment coupé les ponts avec sa mère Catherine Fefeu et son frère Mickaël. Et pourtant : tout serait bien qui finit bien puisqu'aux dernières nouvelles, les membres du clan l'auraient retrouvée en vadrouille et s'occuperait de la remettre sur pied. Espérons que toute inquiétude soit désormais vaine...