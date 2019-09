Ophélie Winter sans argent : elle ne peut pas compter sur sa famille...

Le début d'une descente aux enfers... Après avoir brillé dans la musique dans les années 1990, Ophélie Winter a connu une carrière en dents de scie. Les projets ont certes été multiples, mais avec un succès pas toujours au rendez-vous et, même si elle a sans doute empoché une jolie somme pour sa participation à Danse avec les stars en 2014, elle rencontre aujourd'hui de gros problèmes d'argent. Une situation qu'elle affronte seule.

Après les révélations de Public sur sa très délicate situation financière, qu'elle a confirmée par téléphone dans Touche pas à mon poste, c'est au tour de Closer de se pencher sur la mauvaise passe que traverse Ophélie Winter. La chanteuse et ancienne animatrice télé, qui est rentrée en France après avoir vécu un temps en couple à Dubaï, n'a pas de logement fixe et pas de travail. Les rumeurs disent qu'elle vit dans sa voiture quand elle n'est pas à l'hôtel... Auparavant, elle avait un appartement à Neuilly-sur-Seine. L'artiste de 45 ans est également isolée de ses proches. "Elle ne leur a plus donné de nouvelles depuis avril... et un énorme clash", affirme le magazine.

Selon Closer, Catherine Fefeu, la mère d'Ophélie Winter, et son frère Mickaël – musicien et producteur à succès – se seraient fâchés avec elle, car elle n'aurait pas écouté leurs conseils et mises en garde concernant "des investissements hasardeux" qu'un homme d'affaires lui aurait proposés. N'en faisant qu'à sa tête, l'interprète de Shame On U "a fini par leur claquer la porte au nez". Le magazine affirme toutefois que ses proches ont été touchés au coeur par les photos d'elle parues dans la presse, l'air abattu, tenant ses cartons dans la rue, et qu'ils essayent de la joindre sans succès...

"Je suis en train de me poser des questions. Mais tant que j'ai deux bras et deux jambes, je ne me permets pas de me plaindre", assurait Ophélie Winter le 23 septembre dans TPMP. Une force mentale qui, on l'espère, lui donnera le courage de rebondir. Toutefois, celle-ci refuserait l'aide de qui que ce soit, gens du milieu comme proches...

Thomas Montet

Closer dans les kiosques le 27 septembre 2019.