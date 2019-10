Ophélie Winter SDF, sa famille lui vient en aide : "Le clan Winter se resserre"

Depuis quelques semaines, une tragique actualité est au coeur de l'info : Ophélie Winter serait ruinée, obligée de dormir dans sa voiture. Closer révélait d'ailleurs ce vendredi 4 octobre 2019 que la chanteuse de 45 ans avait quitté l'hôtel où elle résidait alors que sa Smart était menacée d'être enlevée par la fourrière. "Sanglotante", "désespérée", elle aurait alors pris le volant, roulant "à contresens" et "enchaînant les sens interdits", se retrouvant dans sa quête d'un nouveau point de chute victime d'un léger accident de voiture. Transportée à l'hôpital, la chanteuse, après quelques soins, aurait à nouveau disparu de la circulation. Mais elle ne serait plus livrée à elle-même : sa famille à la rescousse.

Son immense mal-être avait été entendu par ses amis, comme Michel Polnareff et Bernard Montiel entre autres, qui lui ont proposé leur aide, en vain, mais Closer affirmait qu'Ophélie Winter ne pouvait pas compter sur sa famille. Avec sa mère Catherine Fefeu et son frère Mickaël, elle serait brouillée pour n'avoir pas écouté leurs mises en garde concernant "des investissements hasardeux" qu'un homme d'affaires lui proposait.

Mais malgré leur différend passé, Ophélie Winter semble finalement avoir accepté la main tendue par ses proches pour la sortir de cette douloureuse situation. Selon les informations exclusives de TPMP People révélées ce vendredi 4 octobre 2019, elle aurait consenti à ce que sa famille lui vienne en aide. "Les bonnes nouvelles c'est que suite à TPMP et le fait que Public ait mis en lumière le drame que vit Ophélie, en fait, ils se sont parlés et aux dernières nouvelles, elle accepterait de revoir sa famille et enfin d'être aidée par sa famille", explique le producteur Guillaume Frisquet. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va être prise en main et que le clan Winter se resserre pour la sortir de là." C'est en tous cas ce qu'on lui souhaite.