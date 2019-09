Ophélie Winter SDF ? "Si c'était arrivé il y a vingt ans, je me serais suicidée"

En voulant clarifier sa situation, Ophélie Winter a semé encore davantage la confusion dans le coeur des Français. Lundi 23 septembre 2019, alors qu'elle devait se rendre sur le plateau de Touche pas à mon poste, la chanteuse de 45 ans n'a pu accorder qu'un simple coup de téléphone à Cyril Hanouna. L'occasion d'expliquer que les récentes informations qui la disaient "à la rue" n'étaient pas totalement erronées. "En fait, je n'ai pas de domicile du tout ! Ni fixe ni mobile, a-t-elle précisé d'une voix difficilement perceptible sur C8. Mais c'est parce que je n'habite plus en France. Donc quand je suis ici, je dors à l'hôtel." Résidant à Dubaï, ayant quitté les Émirats arabes précipitamment, Ophélie Winter passe donc depuis de logement en logement sans se sédentariser.

À la télévision (du Hit Machine à Danse avec les stars en passant par Popstars), au cinéma (Les Jolies Choses) comme sur les ondes, Ophélie Winter semblait pourtant s'être forgé un avenir en béton. Mais professionnellement, les choses sont désormais devenues difficiles pour l'interprète de Shame on You. "Je ne travaille pas, donc je ne gagne pas d'argent, a-t-elle poursuivi. Je ne suis pas au top, je m'ennuie. Je n'habite nulle part. Je suis en train de me poser des questions. Mais tant que j'ai deux bras et deux jambes, je ne me permets pas de me plaindre. C'est pas l'éclate, mais tout est de ma faute. Quand on se fait arnaquer ou quoi que ce soit, le seul dénominateur commun, c'est toi. Maintenant, je suis libre. Je n'ai rien. Je découvre un nouvel état de légèreté. Mais ça me serait arrivé il y a vingt ans, je me serais suicidée. Je me serais pendue avec mon string."

J'ai été beaucoup trahie

Pour rappel, dans son numéro du vendredi 20 septembre 2019, le magazine Public annonçait qu'Ophélie Winter était sans domicile fixe et qu'elle vivait dans sa Smart en attendant de trouver une solution. Elle serait partie de Dubaï après une énième dispute conjugale. "J'ai été beaucoup trahie. Je ne sors plus, parce que ma vie personnelle est compliquée" a-t-elle conclu dans TPMP. À ses problèmes de santé s'ajoutent donc tout un tas de pépins. Souhaitons-lui de retomber sur ses pattes le plus vite possible...