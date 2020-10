Paga (Les Marseillais) : Sa cousine handicapée est harcelée à cause de lui, graves révélations

Candidat emblématique des Marseillais depuis huit ans maintenant, Paga est très apprécié par les téléspectateurs et par les internautes, comptabilisant plus de 2 millions de followers sur ses réseaux sociaux. Sa personnalité loufoque et sa bonne humeur ont eu vite fait de séduire les adeptes de télé-réalité. Mais ces derniers jours, c'est un portrait peu flatteur du jeune homme qui a été dévoilé sur les réseaux sociaux. Et cela vient de sa propre cousine.

Elle s'appelle Mélanie et porte le même nom de famille que Paga. À travers un long message posté sur Instagram, la jeune femme a expliqué souffrir de sa notoriété depuis un long moment maintenant. "Depuis plus d'un an il me suit sur les réseaux sociaux et ça a créé un engouement énorme, des centaines de personnes sont venues me parler pour me demander de lui transmettre des messages. Et aujourd'hui c'est le coeur lourd que je libère enfin ma parole", a-t-elle fait savoir.

Je suis abandonnée par mon cousin

Mélanie reproche à son cousin de ne pas se soucier de son mal-être, elle qui est déjà assez éprouvée par sa propre situation personnelle. "Je suis handicapée, j'ai quatre maladies très graves, et je n'ai aucun soutien de sa part, même pas un mot gentil. Je me suis fait harceler, on a appelé à des heures du jour et de la nuit, ma mère aussi, nous n'en pouvions plus car les fans de Paga n'avaient plus de limite... Et lorsque je lui ai dit tout ça malheureusement je n'ai jamais eu une seule réponse. Je suis totalement abandonnée par mon cousin, sans amour, sans attention, sans soutien, et pourtant je subi les retombées de sa notoriété, même lorsque je suis à l'hôpital, on vient m'en parler et c'est très dur."

Paga accusé d'être raciste

Face au manque d'intérêt de Paga vis-à-vis d'elle, Mélanie a décidé de faire quelques révélations, assurant qu'il n'était pas du tout la personne qu'il essayait de faire valoir dans Les Marseillais. Auprès d'un compte intitulé "Les exclus de Marie", elle dresse le portrait d'une personne "manipulatrice et perverse narcissique" et même "raciste". "Aucun Paggini n'aime les noirs et les arabes. (...) Tout le monde vote Le Pen dans sa famille", apprend-t-on.

Des accusations graves qui ont fait réagir Paga de façon plutôt virulente. "Il se trouve que mon illustre cousin a appelé ce matin en me hurlant dessus, me menaçant et me traitant de tous les noms. (...) Il veut porter plainte contre moi si je ne dis pas que tout ce que j'ai dit était faux. (...) Ça me fait sincèrement de la peine pour lui vraiment, mais au téléphone j'ai vu son visage méchant et je suis contente de savoir que je n'ai rien perdu. Triste de cette situation mais soulagée", a révélé sa cousine Mélanie dans une nouvelle story Instagram. De son côté, le célèbre candidat de télé-réalité ne s'est toujours pas publiquement exprimé sur le sujet...