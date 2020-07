Patrick Bruel bientôt remarié ? Il répond enfin

Sa lourde chute lors de la tournée des Enfoirés, son confinement seul à Paris, son rétablissement après avoir contracté le coronavirus, son retour sur scène... Dans un nouvel entretien accordé au Midi-Libre du 17 juillet 2020, Patrick Bruel a donné de ses nouvelles depuis ses vacances dans son domaine Leos, en Provence. L'occasion pour le chanteur et comédien de 61 ans d'évoquer les rumeurs de mariage dont il fait l'objet depuis plusieurs semaines.

Après un premier mariage avec Amanda Sthers entre 2004 et 2007, la star s'apprêterait-elle à se remarier ? Soi-disant en couple depuis plusieurs mois avec une certaine Clémence, une jolie brune de trente-cinq ans sa cadette, Patrick Bruel lui aurait demandé sa main : "Il ne faut pas (toujours) croire ce que disent les journaux (...). C'est totalement infondé, ils ne savent plus quoi inventer", a-t-il répliqué à nos confrères. Une réponse qui a le mérite d'être claire !

Depuis qu'il est séparé d'Amanda Sthers, la mère de ses garçons Oscar et Léon (16 et 14 ans), avec qui il continue d'entretenir d'excellentes relations, Patrick Bruel a retrouvé l'amour dans les bras de plusieurs femmes successives : la présentatrice et mannequin Céline Bosquet, entre 2009 et 2012, puis le mannequin danois Caroline Nielsen, de 2013 à 2017. Au début de cette relation, interrogé par Psychologies magazine, il avait confié : "Les histoires d'amour s'arrêtent parce que presque toutes les histoires d'amour finissent mal. Deux couples sur trois divorcent ! Partant de là, je ne me suis pas si mal débrouillé."