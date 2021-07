Patrick Paroux (Camping Paradis) marié : confidences coquines sur sa rencontre avec sa femme

A 68 ans, Patrick Paroux est assurément un homme heureux. En plus de s'épanouir dans sa carrière professionnelle, lui qui occupe un rôle régulier dans la série Camping Paradis (TF1) depuis trois ans maintenant, le comédien a également trouvé le bonheur dans sa vie privée. Il est marié à une jolie actrice depuis 2005, Anne-Cécile Crapie, âgée de 53 ans.

Leur couple s'est formé quelques années auparavant après un coup de foudre au moment de jouer dans la pièce de théâtre De quoi on parle quand on parle d'amour en 2002, de Raymond Carver. "A un moment, on s'est arrêté de parler pour faire... l'amour", a confié Patrick Paroux dans les pages du dernier numéro du magazine Gala paru ce 22 juillet 2021.

Le complice de Laurent Ournac à l'antenne et Anne-Cécile Crapie ont eu un fils prénommé Corto, lequel est aujourd'hui âgé de 16 ans. Ce dernier suit vraisemblablement les traces de ses parents puisqu'il a déjà fait une apparition dans Camping Paradis. Patrick Paroux est par ailleurs le beau-père de Cordélia, 23 ans, la fille de son épouse née d'une précédente relation.

Celui qui a été vu dans Un long dimanche de fiançailles, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain ou encore L'Américain a donc tout pour avoir le sourire. Ce qui n'est en revanche jamais le cas de son personnage Christian Parizot dans Camping Paradis, ce vacancier râleur mais tellement attachant pour les téléspectateurs et que Patrick Paroux a beaucoup de plaisir à jouer. "Bien sûr que je ne lui ressemble pas parce que si c'était le cas, ce serait épuisant. Parizot, c'est un syndicat à lui tout seul. On a l'impression qu'il hiberne toute l'année et s'épanouit en été. C'est une sorte de Don Quichotte", s'amuse l'acteur auprès de nos confrères. Lorsqu'il ne se retrouve pas sur un plateau de tournage, Patrick Paroux continue de fouler autant qu'il le peut les planches de théâtre, sa première passion qui lui a permis de rencontrer l'amour avec un grand A.