Pauline Ducruet joliment décolletée pour une soirée cirque en famille

Les cirques n'ont plus vraiment le vent en poupe, mais Monaco continue de mettre à l'honneur ces spectacles mêlant animaux, humour et acrobatie. Le 44e Festival international du cirque de Monte-Carlo a ainsi ouvert ses portes le jeudi 16 janvier 2020. Et pour cette soirée qui s'est déroulée sous le chapiteau de Fontvieille, le prince Albert de Monaco, sa soeur Stéphanie, mais également sa nièce Pauline et son neveu Louis Ducruet étaient des festivités.

Placés au premier rang, tous ont pu admirer les numéros d'Ivan Knie et sa présentation de chevaux en liberté, du clown Elastic, de la troupe acrobatique de Shandong, Jumping Ropes ou encore de Rafal Walusz, le Pick-Pocket. Pauline Ducruet et Stéphanie de Monaco ont toutes les deux fait une sortie remarquée. La première dans une longue robe soyeuse décolletée et la seconde dans une robe rouge asymétrique. Le prince Albert n'était pas accompagné de son épouse la princesse Charlene ni de leurs jumeaux Jacques et Gabriella, sans aucun doute parce que les enfants avaient école le lendemain, vendredi 17 janvier. L'an passé, Jacques et Gabriella avaient assisté à une représentation du 43e Festival international du cirque de Monte-Carlo, accompagnés de leur papa, de leur tante Stéphanie et de leurs cousines Pauline Ducruet et Camille Gottlieb. En 2018, les jumeaux d'Albert et Charlene avaient vécu leur première expérience au cirque. Cette même année, Pauline Ducruet avait osé un décolleté affolant.

"Une fausse polémique"

Quelques heures avant la soirée d'ouverture de l'édition 2020 du Festival, Monaco Matin a publié une interview de Stéphanie de Monaco, la présidente du Festival et qui défend avec ferveur le cirque traditionnel avec des animaux. Pour elle, plutôt que de parler de la "fausse polémique" autour de la présence d'animaux, il est préférable de mettre en avant le lien très particulier qui les unit à l'homme. La princesse Stéphanie promet une nouvelle édition "magique". "Nous avons voulu prendre une nouvelle direction, en mettant à l'honneur la performance et la beauté du cheval. En revenant, finalement, aux origines du cirque qui a commencé à cheval", a-t-elle expliqué.

La soeur du prince Albert a également évoqué longuement la polémique sur les numéros d'animaux : "Personnellement, je n'arrive pas à concevoir qu'une minorité de personnes veuillent imposer leurs idées et leur manière de penser à une majorité de gens. C'est une fausse polémique qui fait mal. Et je ne comprends pas comment cette minorité de personnes extrémistes arrive à avoir autant de poids auprès des mairies, des gouvernements, des médias."

Parallèlement au Festival international du cirque, un match de foot, la Fight Aids Cup, va être organisé par Louis Ducruet, le fils de Stéphanie, une grande nouveauté. Il permettra de récolter des fonds pour l'association Fight Aids de sa maman. "Louis a pensé redonner un coup de neuf à ce match de foot traditionnel entre l'équipe du souverain et l'équipe du cirque où personne ne venait", s'est félicitée Stéphanie de Monaco.