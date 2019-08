Pierre Casiraghi : Pourquoi il a accepté de mener Greta Thunberg à New York

Figure clivante de la lutte pour l'écologie, Greta Thunberg peut toutefois compter sur le soutien de milliers d'anonymes, mais aussi sur diverses personnalités. Ainsi, en périple à bord d'un voilier pour se rendre à New York afin d'assister au prochain sommet de l'ONU pour le climat, elle est aidée par Pierre Casiraghi.

Le fils de la princesse Caroline de Monaco est skipper sur le Malizia II, un voilier ayant pour sponsor le Yacht-club de Monaco dont il est également le vice-président. Interrogé par la presse sur sa participation à ce voyage qui se veut une manière de faire prendre conscience des effets néfastes de l'avion, Pierre Casiraghi s'est expliqué. "Je pense qu'il faut sensibiliser le grand public sur l'augmentation des émissions mondiales et de la pollution due à l'activité humaine. Convaincre les gouvernements et les institutions internationales de se mobiliser et d'appliquer les lois pour protéger l'humanité et la biodiversité est de la plus haute importance pour l'avenir de notre planète", a-t-il confié selon Monaco-Matin.

Et le neveu du prince Albert II de Monaco d'ajouter : "Greta est une ambassadrice qui délivre un message fondamental à la fois pour notre société et pour la survie des générations futures. (...) Je respecte le courage de Greta de partir dans cette aventure, son engagement total, son sacrifice et son combat pour ce qui est probablement un des plus grands défis actuels de l'humanité."