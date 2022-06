Pierre Hermé, son coup de foudre pour Valérie : le chef pâtissier a largué son ex pour elle !

La nouvelle saison du Meilleur Pâtissier - Les Professionnels reprend du service ce jeudi 23 juin sur M6. Présentée par Marie Portolano, enceinte de son deuxième enfant, l'émission accueille quatorze nouveaux candidats, lesquels seront jugés par l'expérimenté Cyril Lignac et la recue Christelle Brua, cheffe pâtissière de l'Élysée. Sans oublier la présence de l'infatigable Pierre Hermé.

Ce dernier, qui a conquis le coeur des Français grâce à ses pâtisseries délicieuses, est en couple depuis de nombreuses années avec une certaine Valérie Franceschi. Fou amoureux l'un de l'autre, ils s'étaient dit "oui" en juillet 2017 en Corse dans un hôtel 5 étoiles devant leurs invités de prestige comme Julie Andrieu, Christophe Michalak ou encore Hélène Darroze.

Je n'étais pas libre

Deux ans auparavant en 2015, le chef pâtissier, qui a perdu 27 kilos en six mois, avait déclaré sa flamme à sa dulcinée lors d'un entretien accordé au magazine Paris Match. "Valérie est la femme de ma vie ! Je n'aurais jamais cru qu'une histoire d'amour aussi belle et aussi forte puisse m'arriver à mon âge", s'était-il enthousiasmé.

"Le coup de foudre fut immédiat et réciproque", avait-il déclaré, tout en avouant avoir ressenti "un électrochoc" au moment de lui serrer la main pour la première fois. Petit problème : celui que l'on surnomme le roi du macaron était déjà pris au moment de leur rencontre. Mais son amour pour elle était si fort qu'il lui a demandé de l'attendre un peu, le temps qu'il s'organise. "Trois mois : Le temps de mettre de l'ordre dans ma vie, car je n'étais pas libre...", avait-il reconnu.

Valérie, à l'époque professeure de sciences sociales, avait fait de même puisqu'elle non plus n'était pas libre. "En trois mois, j'ai quitté la Corse, mon mari et mon métier", avait-elle raconté. Depuis, les deux tourtereaux se sont installés ensemble puis unis par le mariage. Le couple, qui nage toujours en plein bonheur, a été aperçu en mai dernier en train de partager un moment de complicité à Roland-Garros. Une édition 2020 qui a attiré beaucoup de célébrités.