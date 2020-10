Pierre Menès n'a pas écrit son livre, sa prête-plume balance : "Ça le faisait chier"

Chez les politiques comme les personnalités et même les candidats de télé-réalité, il est courant de faire appel à un prête-plume pour l'écriture de leurs livres. Dans le dernier numéro de So Foot, paru le vendredi 9 octobre 2020, on apprend que Pierre Menès n'aurait en réalité pas écrit sa biographie, Deuxième mi-temps (Ed. Kero), parue en mars 2017.

Pierre Menès a hérité de l'auteure Catherine Siguret, qui n'y connaissait strictement rien au football, pour rédiger son livre. Un choix étonnant pour un homme "qui rappelons-le est tout de même journaliste de presse écrite à la base", rappellent nos confrères. "Mon nom n'est pas sur la couv' parce que ça le faisait chier de dire qu'il ne l'avait pas écrit tout seul", déplore celle qui a déjà écrit pour Lorie ou encore Greg le Millionnaire.

"C'était hyper rigolo, parce que je ne connais pas le foot, quand il me lâchait des noms, je n'osais pas lui demander de répéter. Je marquais les trucs en phonétique et j'appelais un pote pour lui demander vérification", a poursuivi Catherine Siguret, toujours dans les pages de So Foot. Une révélation qui a atterri sur Twitter, où le chroniqueur est particulièrement actif. Du genre à se défendre lorsqu'on lui cherche des noises, Pierre Menes reste toujours muet.