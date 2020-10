Pierre Ménès scandalisé : il répond aux "révélations" sur son livre

Vendredi, on apprenait dans les pages de So Foot que Pierre Menès n'avait pas écrit son livre. Le journaliste avait préféré faire appel à une prête-plume, une auteure qui s'est chargée de rédiger son ouvrage pour lui. "Mon nom n'est pas sur la couv' parce que ça le faisait chier de dire qu'il ne l'avait pas écrit tout seul", confiait Catherine Siguret, l'auteure du livre Deuxième mi-temps, paru en 2017, qui racontait la double greffe que Pierre Ménès avait subie dans le cadre du traitement de sa cirrhose NASH.

C'est bien pour des raisons de santé que le journaliste n'a pu écrire son livre, comme il a tenu à le rappeler sur Twitter. "Non, je ne l'ai pas écrit. C'était un mois et demi après ma greffe et j'étais trop fatigué pour l'écrire moi-même. Je l'ai dit sur tous les plateaux de télé. C'est scandaleux", a-t-il écrit, tout en mentionnant le magazine So Foot, le 12 octobre 2020.

Catherine Siguret a également répondu. Face au tweet citant l'article de nos confrères, elle a tenu à rappeler que Pierre Menès n'avait jamais caché qu'il avait fait appel à une prête-plume. "Pierre Ménès ne l'a pas caché et n'a cessé de me remercier dans les médias ! Il a témoigné depuis son lit d'hôpital. Qui aurait la force d'écrire trois jours après une greffe du foie ? Il peinait à parler !", a-t-elle écrit, n'évoquant pas les propos moins élogieux qu'elle a tenus dans le magazine.