Plus belle la vie : Des Marseillais, agacés, font fuir les fans

La vie est-elle plus belle pour les habitants de Marseille grâce à Plus belle la vie ? Ce mardi 24 septembre 2019, à l'occasion de la diffusion du prime Révélations sur France 3, Le Parisien a consacré un article à la célèbre série dans laquelle on retrouve notamment Laurent Kerusoré (Thomas) et Fabienne Carat (Samia). Les lecteurs ont donc appris que certains commerçants et Marseillais étaient agacés par les touristes fans du programme.

L'une des serveuses du quartier du Panier, où se tournent certaines scènes de Plus belle la vie, s'est agacée de voir certaines personnes venir uniquement pour savoir si un tournage aurait lieu : "Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que s'il y avait un tournage, ils ne pourraient pas arriver jusqu'au bar. Ce que je me garde bien de leur dire, c'est que je m'appelle aussi Mélanie... comme la serveuse du Mistral [jouée par Laetitia Milot, NDLR]." Certains habitants ne se réjouissent pas non plus de cet engouement pour la fiction. Mais ils ont trouvé une technique pour faire fuir les personnes qui les gênent comme l'a dévoilé un commerçant : "Des fois, des habitants en ont marre de voir tous ces touristes. Du coup, à la terrasse du café, ils font semblant de se disputer ou au moins en font des tonnes, le ton monte, des chaises peuvent voler, les gens ont peur et s'en vont... c'est une espèce de jeu."

D'autres préfèrent voir le bon côté des choses. Le patron du restaurant Au coin des amis a par exemple confié que c'était bon pour ses affaires. "Ils arrivent en dégoulinant de transpiration, ils rentrent dans la boutique et me demandent : 'Il est où Roland ? I love Roland.' On dirait qu'ils viennent de terminer un marathon en plein cagnard", s'est pour sa part amusée une vendeuse d'une boutique de souvenirs.

Ce n'est pas la première fois que le mécontentement des habitants de Marseille est évoqué. Invités sur Europe 1 en août 2018, Cécilia Hornus (Blanche) et Laurent Orry (Jérôme) avaient révélé que la production avait dû revoir ses plans pour ne pas fâcher les habitants. "On tourne moins au quartier du Panier, car à un moment, les habitants étaient un peu dérangés par le fait qu'il faille faire silence au moment des tournages, de ne pas pouvoir passer...", avait expliqué l'actrice de 55 ans.