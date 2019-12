Plus belle la vie : Un personnage va quitter la série !

Une année et puis s'en va. Arrivé au casting de Plus belle la vie en janvier 2019, Alexis Baginama quittera prochainement la célèbre série de France 3 comme l'a annoncé le site Stars Actu.

L'acteur de 22 ans incarne Valère, le fils de la procureure Carole Leconte (Lani Sogoyou). Son personnage a connu des débuts difficiles au lycée Vincent-Scotto. Curieux de savoir qui il était, les adolescents de la série avaient fouillé son casier, provoquant ainsi la colère du principal intéressé. Il s'en était pris physiquement à Théo (Jules Fabre), se mettant ainsi à dos sa bande d'amis : Antoine Bommel (Enola Righi), Tom Gassin (Sam Chemoul) et Mila Valle (Malika Alaoui). Il avait finalement réussi à se lier d'amitié avec eux et s'était même mis en couple avec Mila. Mais ces derniers jours ont de nouveau été difficiles pour Valère.

Le jeune homme s'était retrouvé au coeur de l'effondrement du gymnase. Afin de sauver sa peau, il avait pris la décision de risquer les vies d'Angèle, Nathan ou même celle de sa petite amie. Depuis, il est de nouveau célibataire et ne peut compter que sur le soutien de Théo. Même ses professeurs n'hésitent pas à s'en prendre à lui en le sous-notant par exemple. Valère va donc tout faire pour se racheter et il y arrivera en sauvant Lucie Boher, (Romane Libert), la fille de Jean-Paul (Stéphane Henon) et Samia (Fabienne Carat), lors d'un épisode spécial diffusé pour Noël. Cela lui permettra de se racheter au moins auprès de Mila. Mais la jeune fille ne voudra pas se remettre en couple avec lui pour autant. Il prendra donc la décision de partir pour l'armée dans l'épisode du 30 décembre.

Pour l'heure, il n'est pas dit que son départ est définitif.