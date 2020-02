Poeti Norac : Mort à 24 ans de la championne française de surf

Triste nouvelle dans la grande famille du surf. Poeti Norac, vice-championne de France 2018 de longboard est décédée à l'âge de 24 ans. La Fédération française de surf (FFS), en accord avec la famille, a annoncé le décès de la jeune femme mardi 4 février 2020 sur Twitter. Partie s'installer en Australie depuis plusieurs mois, elle a trouvé la mort durant le week-end du 1er, sur la Sunshine Coast, près de Brisbane. Les circonstances de son décès ne sont pas encore connues.

Cette surfeuse talentueuse originaire des Sables-d'Olonnes (Vendée) avait commencé le surf à l'âge de 6 ans. Vice-championne de France en 2018 et 3e en 2016, Poeti Norac avait disputé quatre finales nationales et remporté 10 victoires en Coupe de France, dont la 100% filles en 2017. Titulaire d'un BPJEPS Surf, elle enseignait depuis ses 18 ans sa passion aux plus jeunes.

La Fédération française de surf évoque la perte "d'un membre de sa famille, une belle personne au sourire radieux, une artiste sur sa grande planche et dont l'enthousiasme rayonnait en Vendée et partout ailleurs". Une cérémonie d'hommage à Poeti devrait avoir lieu prochainement.

Poeti Norac surfait également en tandem, avec Paul Duvignau. "J'ai le coeur en peine de savoir que ton sourire ne sera désormais plus qu'un souvenir. Repose en paix là-haut ma Popo", a-t-il tendrement écrit sur Instagram. Depuis l'annonce de son décès, des centaines de messages de soutien ont fleuri sur les réseaux sociaux.