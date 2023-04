Promo exceptionnelle sur cette poupée Princesse Disney

Achetez cette poupée Princesse Disney Blanche-Neige sur Amazon pour 14,01 €

Votre enfant a une chance incroyable. Blanche-Neige, version poupée, l'a invité à prendre le thé avec elle. Pour l'occasion, la princesse a stylisé sa tenue emblématique. Sa robe au haut bleu, manches bouffantes bleu et rouge et jupe jaune devient glitter. Des paillettes agrémentent le top version all-over tandis qu'elles forment des dessins dorés de pommes et oiseaux sur la jupe. Les bords et la partie rouge des manches trouvent aussi un éclat nouveau. Blanche-Neige a aussi décidé de laisser pousser ses cheveux. Fini le carré et place au mi-long. Ils arborent en revanche toujours ce noir intense et se twistent d'un joli noeud rouge caractéristique, surmonté ici d'une couronne en argent. Des adorables babies rouges viennent compléter le look. Mais fini de contempler sa tenue, il est temps de se mettre à table !