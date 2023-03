Promo imbattable sur ces poupées Miraculous Ladybug

Achetez ce pack de deux poupées Miraculous Ladybug de Bandai pour 28,90 € sur Amazon

Paris est en danger, Marinette et Adrien doivent intervenir d'urgence. Sans se poser de questions, ils se transforment en Ladybug et Chat Noir. La jeune fille porte comme à son habitude sa combinaison rouge à pois noirs, son masque assorti pour garder son identité secrète, et ses chaussures rouges. Son yoyo magique et ses boucles d'oreilles enchantées aux couleurs de la coccinelle ne la quittent évidemment pas. Adrien, lui, a revêtu sa veste en cuir ainsi que son pantalon assorti et ses bottes noires. Sa queue, son masque, ses oreilles et sa clochette lui donnent cette allure féline caractéristique. Il tient bien sûr dans la main son bâton extensible magique qui lui permet d'utiliser son pouvoir. Que la mission commence !