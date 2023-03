Promo maxi sur ce jouet Lego Harry Potter

Achetez ce jeu de construction Lego Harry Potter la chambre des secrets de Poudlard sur Amazon pour 106,17 €

Un grand banquet a lieu dans la grande salle. Albus Dumbledore, Colin Creevey et Nick Quasi-sans-tête sont de la partie. Alors que tout se déroule pour le mieux, le professeur Sinistra entre avec fracas dans la pièce, portant Justin Finch-Fletchley pétrifié. C'est la panique générale. Harry Potter, Ron et Ginnie Weasley, Hermione Granger et Luna Lovegood en profitent pour s'éclipser et essayer de résoudre le problème. Il se dirige tout droit vers la chambre des secrets. Mais dans le couloir, le Basilic les attend, et ne les laissera clairement pas passer. La mâchoire de l'horrible serpent s'ouvre et sa queue est plus menaçante que jamais. À force de persévérance, les héros parviennent enfin à se faufiler. Ils se rient dans la chambre des Secrets. Et là, Tom Jedusor et Gilderoy Lockhart, les attendent. C'était en fait un piège. Comment Harry et ses amis vont-ils s'en sortir ?