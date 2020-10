Rania : Mort de l'influenceuse à 16 ans, atteinte de progéria

"C'est une personne exceptionnelle Rania, c'est la mascotte d'Annemasse, c'est elle qui fait rire tout le monde, tout le monde veut être avec elle." Voilà comment les amis de Rania, une adolescente de 16 ans atteinte de progéria, parlent d'elle dans les médias. Très connue et appréciée des habitants de sa ville, mais aussi influenceuse sur les réseaux sociaux, Rania est morte de sa maladie orpheline, qui cause un vieillissement prématuré du corps, le 15 octobre 2020.

C'est son acolyte, le youtubeur gamemixtreizeoff, qui a d'abord annoncé son décès, avant qu'il ne soit confirmé par la famille de Rania. "Un mois avant qu'elle parte, elle est venue chez moi et elle a fait tout ce qu'elle a rêvé de faire. Elle rêvait de percer sur YouTube, d'être connue, elle l'a eu. Elle rêvait de faire une musique, elle l'a eu. Elle rêvait de faire une interview, elle l'a eu aussi. (...) Juste avant qu'elle ne rentre en salle d'opération, elle parlait de moi avec sa mère. Elle a mis un casque avec le Coran et elle est rentrée se faire opérer", a expliqué le vidéaste dans un message republié en masse sur les réseaux sociaux. Depuis l'annonce de la mort de l'adolescente, une vague de messages a déferlé sur les réseaux sociaux.

En effet, le 30 septembre dernier, le Magazine de la santé (France 5) lui accordait tout un portrait, à l'occasion d'un sujet sur la progéria. On y découvrait le quotidien de l'influenceuse, fait de rires et de beaux moments d'amitié. Cette maladie orpheline entraîne une dégénérescence musculo-squelettique, des problèmes cardiovasculaires et d'autres symptômes liés à ce vieillissement prématuré. Aucun traitement n'existe à ce jour.

Depuis, la cousine de Rania a tristement confirmé sa mort. Elle a partagé une cagnotte, qui a déjà récolté plus de 11 000 euros, afin d'aider sa famille et d'organiser une belle cérémonie d'obsèques. Un hommage public sera rendu à Rania samedi 17 octobre 2020 dans l'après-midi, une minute de silence sera respectée, suivie d'un lâcher de ballons.