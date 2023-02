Raquel Welch, star et sex-symbol d'Hollywood, est morte à l'âge de 82 ans

Raquel Welch, fantasme hollywoodien des années 60-70, considérée comme la plus belle femme du monde pour son rôle de naïade des cavernes en bikini de peau de bête dans Un million d'années avant Jésus Christ, est morte, ce mercredi 15 février, à l'âge de 82 ans. Une triste nouvelle annoncée par son manager, qui a précisé qu'elle s'est éteinte suite à une "brève maladie". Au cours de sa carrière, elle était apparue dans plus d'une trentaine de films, dont Le Voyage Fantastique et Les Trois Mousquetaires, film grâce auquel elle obtiendra un Golden Globe en 1973.

Dans chacune de ses apparitions au cinéma, elle restera toutefois cantonnée à son statut de beauté dans tous les genres où elle s'aventure. Westerns (Bandolero, Un colt pour trois salopards), films policiers (La femme en ciment) ou encore comédies (L'animal de Claude Zidi avec Belmondo). Car après la disparition de Marylin Monroe en 1962, la jeune amazone à la crinière auburn reprit en 1966 le statut de sex-symbol universel balayant l'idée que seule une blonde pouvait incarner la quintessence de la féminité.

Les gens se moquaient totalement de moi

Sauf que cela a engendré un malentendu, car on ne lui demandait que de se déshabiller alors qu'elle a toujours voulu prouver qu'elle avait du talent. "J'avais vraiment le sentiment que les gens se moquaient totalement de moi, ils ne s'intéressaient qu'à l'autre femme: celle à califourchon, en bikini de peau de lapin, avec cette impossible taille de guêpe! Ils étaient tous amoureux de cette espèce de super woman venue tout droit d'Amazonie", avait-elle déjà déclaré. En 1969, des scènes érotiques inédites avec l'acteur noir Jim Brown dans Les cent fusils et son rôle de transgenre dans la parodie "Myra Breckinridge" (1970) ne l'aident pas à faire évoluer son image.

Côté amour, elle aura épousé James Welch, à qui elle doit son nom et avec qui elle aura eu deux enfants, mais aussi Patrick Curtis, un agent publicitaire entreprenant, ainsi que le réalisateur André Weinfeld. En 2008, elle divorcera de Richie Palmer, son quatrième mari.