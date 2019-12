René Auberjonois mort à 79 ans : "Star Trek" victime d'une terrible malédiction

Il s'en est allé, loin, vers une autre dimension. René Auberjonois, l'un des acteurs piliers de Star Trek : Deep Space 9, est décédé à l'âge de 79 ans. C'est son fils, Rèmy-Luc, qui l'a expliqué à l'Associated Press, précisant que son père avait rendu son dernier souffle le 8 décembre 2019, à son domicile de Los Angeles, des suites d'un cancer du poumon métastatique. L'acteur américain d'origine franco-suisse avait incarné le chef de la sécurité métamorphe Odo pendant sept saisons... et avait même réintégré la saga – dans Star Trek: Enterprise – en tant que guest, lors d'un épisode intitulé Oasis, sous une nouvelle identité. Une prestation qui ne l'avait que modérément marqué puisqu'il expliquait, par la suite, avoir oublié cette aventure jusqu'à ce qu'il retombe dessus par hasard.

Star Trek : la série est-elle victime d'une malédiction ?

René Auberjonois laisse derrière lui deux enfants, trois petits-enfants et son épouse de 56 ans. Si Star Trek a été son porte-bonheur personnel pendant longtemps, et ce à plusieurs reprises – on le croisait souvent, d'ailleurs, en conventions –, la série semble actuellement victime d'une morbide malédiction. Avant d'apprendre sa disparition, les fans pleuraient deux autres figures marquantes du show : le comédien Robert Walker Jr., qui incarnait Charlie Evans, mort le 5 décembre 2019, et D.C Fontana, auteur emblématique de la franchise, mort le 2 décembre 2019. Ça commence à faire beaucoup.

René Auberjonois : sa voix ne vous est pas inconnue

En 79 ans, René Auberjonois n'a bien sûr pas roulé sa bosse que dans des vaisseaux spatiaux. Il était Roy Bagley dans la version 1976 de King Kong, starring la divine Jessica Lange, mais aussi le Dr Burton dans Batman Forever. Véritable icône du doublage, il avait prêté sa voix à des personnages de La Bande à Picsou, du Marsupilami, des Snorky et des Schtroumpfs. Il était surtout, tenez-vous bien, l'inoubliable cuisinier Louis, dans la version originale de La petite Sirène, qui chantait une ode aux poissons avant de leur "trancher la tête, et dépiauter la bête". Une carrière aux petits oignons...