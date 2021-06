Rihanna en froid avec Drake ? Elle l'efface définitivement et tire un trait sur lui !

Très amoureux en 2016, Rihanna et Drake ne semblent désormais plus en très bons termes à en voir la décision radicale de Riri. En effet, la chanteuse a effacé défintivement son ex de sa vie... et de son pied !

Les tatouages communs, cela semble définitivement la fausse bonne idée lorsqu'on est en couple. Preuve en est avec Rihanna qui a décidé de faire recouvrir le tatouage qu'elle avait fait avec son ex Drake en 2016. Au moment de leur idylle, qui avait duré d'août à décembre 2016, les deux amoureux s'étaient chacun fait tatouer un requin sur le corps, un sur la cheville pour Riri et un sur l'avant-bras pour Drake. Mais tout cela est de l'histoire ancienne puisque l'ancienne protégée de Jay-Z a décidé de tirer définitivement un trait sur le rappeur en effaçant ce tatouage et en le recouvrant d'une couronne. Aperçue à New York il y a quelques jours, l'interprète du titre Umbrella a exhibé fièrement sa cheville gauche qui ne comportait plus le tatouage de requin qu'elle portait jusqu'à présent. Avec ce geste, la chanteuse de 33 ans montre ainsi clairement qu'elle n'a plus Drake dans la peau. Reste à savoir maintenant si Drake a lui aussi effacé son tatouage commun avec Riri...

Pour rappel, le tatouage en forme de requin faisait référence à une peluche offerte par Drake à Rihanna lors d'une journée à l'aquarium Ripley de Toronto, selon Vanity Fair. Sur Instagram, l'interprète du titre Hotling Bling avait publié une photographie de cette soirée romantique où on découvrait clairement la peluche requin dont il avait fait cadeau à la chanteuse. Par la suite, la jeune femme avait fait appel à son ami Keith McCurdy (alias Bang Bang) de New York pour lui tatouer un requin motif camouflage sur la cheville.