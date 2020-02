Karine Le Marchand : Amère ? Elle dézingue ses ex en chanson et en beauté !

La 7e Nuit de la déprime s'est déroulée le 3 février 2020 aux Folies Bergères de Paris. De nombreuses célébrités françaises se sont donné rendez-vous dans ce grand spectacle décalé dont les fonds seront reversés à des associations de protection des animaux. Karine Le Marchand, Élodie Frégé, Eddy Mitchell, Maxime Le Forestier, Louis Chedid, Greg Guillotin, Romane Serda, Laurent Baffie ou encore Michel Drucker ont répondu à l'invitation de cette soirée organisée par Raphaël Mezrahi. "À quoi sert de courir après le bonheur alors que la déprime est à portée de main ? La Nuit de la déprime est bien entendu un pied de nez général à toute la morosité ambiante", a indiqué avec ironie l'humoriste à l'AFP.

Conviés à porter "des tenues sombres et à afficher les mines les plus tristes possible", les invités ont tous joué le jeu et ont même eu droit à des mouchoirs en papier distribués à l'entrée. Au programme ? Interprétation de chansons tristes, et sketchs déprimants à l'humour noir bien sûr. Les plus chanceux ont aussi eu le droit de participer à un concours pour remporter un voyage. Seule condition pour participer, présenter son ordonnance d'antidépresseurs en bonne et due forme. À quelques jours de la Saint-Valentin, nul doute que de nombreux célibataires pourront tenter leur chance. Sur scène, Karine Le Marchand a d'ailleurs tenu à chanter le titre Je ne t'aime pas, dédié à "certains de ses ex".

Grande star de l'événement, Rika Zaraï est remontée pour la première fois sur scène depuis son AVC survenu en 2008 pour interpréter le tube Prague. Interviewée par Le Parisien, la chanteuse de 81 ans confie : "Je m'étais promis de ne pas pleurer et j'ai pleuré comme une madeleine. Des larmes de joie. C'était si bon de retrouver le public, de voir tous ces visages, ces coeurs allumés, surtout dans ce théâtre que j'aime tant. Quand on est née comme moi pour être sur scène, ne pas pouvoir monter sur scène pendant onze ans, c'est tellement long. C'est une éternité !" Une soirée remplie d'émotion et de larmes (de joie) pour cette artiste incontournable de la chanson française.