Riley Gale : Mort à 35 ans du leader de Power Trip

Sa voix ne résonnera plus en festival. Riley Gale, le chanteur du groupe de trash metal Power Trip, est mort à l'âge de 35 ans. Les membres de la formation l'ont annoncé sur Twitter le mercredi 26 août 2020. "C'est avec une immense tristesse que nous annonçons que notre partenaire, notre frère Riley a disparu la nuit dernière, peut-on lire dans le communiqué officiel, écrit pour les fans du monde entier. C'était un ami, un frère, un fils. Riley était une rock star plus grande que la vie elle-même, il était à la fois une personne humble et un ami généreux."

Il traitait tous ceux qu'il rencontrait comme des amis et prenait toujours grand soin de tout le monde

Pour l'heure, les circonstances de sa disparition restent un mystère. Ses camarades ont préféré se contenter de lui rendre sobrement hommage. "Il a touché énormément de gens avec ses paroles et son coeur immense, poursuit le communiqué. Il traitait tous ceux qu'il rencontrait comme des amis et prenait toujours grand soin de tout le monde. Nous continuerons à célébrer la vie de Riley et n'oublierons jamais tout le travail qu'il a fourni musicalement ni ses oeuvres de charité."