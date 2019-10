Robert Forster est mort : l'acteur de Jackie Brown est décédé à 78 ans

Triste nouvelle pour les fans de Robert Forster. Comme l'a annoncé son attaché de presse au Hollywood Reporter, le 11 octobre 2019, l'acteur américain est mort à l'âge de 78 ans, à Los Angeles, des suites d'un cancer du cerveau. Un décès qui survient le jour même de la sortie de son dernier film sur Netflix.

Après avoir débuté sa carrière aux côtés de Marlon Brando et Elizabeth Taylor dans le film Reflets dans un oeil d'or en 1967, Robert Forster s'est fait un nom à la télévision dans plusieurs séries américaines avant de revenir au cinéma dans les films L'Incroyable Alligator (1980), Vigilante (1982) et Satan's Princess (1989). S'en est suivi une période creuse, ponctuée de rôles peu glorieux, avant que Quentin Tarantino ne lui fasse passer une audition pour le rôle de Joe Cabot dans Reservoir Dogs en 1992. Lui préférant finalement Lawrence Tierney, il lui confiera plus tard, en 1997, le rôle de Max Cherry dans le film Jackie Brown. Une performance pour laquelle il a été nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle.

Psycho (1998), Me, Myself and Irene (2000), Mulholland Drive (2001), Charlie's Angels : Les anges se déchaînent (2003) ou encore The Descendants (2011) : autant de films dans lesquels Robert Forster s'était illustré. Plus récemment, il avait rejoint le casting de la populaire série Breaking Bad en jouant le rôle du "disparaisseur" dans la saison 5. Vendredi, jour de l'annonce de sa mort, est sorti sur Netflix El Camino : A Breaking Bad Movie, son tout dernier film. L'acteur américain laisse derrière lui sa compagne Denise Grayson, quatre enfants et quatre petit-enfants.