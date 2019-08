Ronda Rousey : Doigt sectionné en plein tournage, l'actrice montre sa blessure

Âmes sensibles s'abstenir avec la photo publiée le 20 août 2019 par Ronda Rousey.

La comédienne et catcheuse américaine de 32 ans a failli perdre l'un de ses doigts sur le tournage de la série 9-1-1, que les téléspectateurs ont pu découvrir sur M6. Elle y occupe le rôle récurrent de Lena Bosko, tandis que la série s'intéresse au quotidien de pompiers, secouristes ou policiers, sans cesse soumis à la pression et confrontés à des situations stupéfiantes, effrayantes, et parfois même choquantes. La réalité a donc rattrapé la fiction.

Publiant une photo d'elle sur son lit d'hôpital, Ronda Rousey a expliqué les circonstances de l'accident et la manière dont elle s'est retrouvée avec l'un de ses doigts sectionnés. "C'est un accident bizarre. Lors de la première prise de la journée, une porte de bateau est tombée sur ma main. J'ai cru que je m'étais juste coincé les doigts, alors j'ai terminé la prise sans regarder", a-t-elle écrit. Lors d'une pause dans le tournage, l'actrice a prévenu le réalisateur de la situation et a été conduite à l'hôpital en ambulance. Elle a été rapidement prise en charge, les os et les tendons de son doigt ont donc pu être rattachés grâce à une plaque en métal et à des vis. "J'ai repris le tournage le jour suivant et j'ai fini mes scènes avant de rentrer chez moi pour me reposer", a-t-elle ajouté. En trois jours, la jolie combattante qui s'est mariée en août 2017 a retrouvé 50% de l'usage de son doigt endommagé. Impressionnée par la médecine moderne et son efficacité, Ronda Rousey a promis à ses 12,5 millions d'abonnés de revenir plus en détail sur cette incroyable histoire.