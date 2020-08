Roselyne Bachelot : La ministre évite une lourde chute à la pièce de Palmade

L'histoire de la pièce : "Pierre et Benjamin s'aiment d'un amour fou. Ils sont en couple depuis trois ans ! Mais tout devient prétexte à engueulades et ils ne se parlent plus qu'en se disputant. C'est l'amour vache ! Le fond du problème ? Pierre n'assume pas vraiment d'être en couple avec un homme et, disons-le, il n'assume pas son homosexualité tout court. Benjamin, militant convaincu pour la cause gay, n'en peut plus de devoir se cacher... les menaces et les ultimatums arrivent... Benjamin n'a qu'une envie : crier à Pierre 'Assume, bordel !'."

À noter que le spectacle affiche complet jusqu'au 28 août, mais qu'il se joue encore en septembre.