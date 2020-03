Rupture dans L'amour est dans le pré : Gwladys et Pierre-Emmanuel, c'est fini

Ils s'étaient rencontrés devant les caméras de M6 dans "L'amour est dans le pré" en 2017, avaient eu un véritable coup de foudre et ne s'étaient plus quittés... jusqu'à maintenant. Pierre-Emmanuel et Gwladys se sont séparés après deux ans et demi d'amour !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos