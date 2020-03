Sam Chemoul (Plus belle la vie) : "Je ne me définis pas comme hétéro"

Faut-il forcément être gay pour interpréter un personnage gay à l'écran ? Sam Chemoul a tenté de répondre à cette question lors de son entretien avec Têtu. Le jeune comédien de presque 19 ans est bien placé pour se positionner sur la question étant donné qu'il joue depuis quelque temps maintenant Tom, l'une des nouvelles stars de Plus belle la vie (France 3), qui est homosexuel. "Je n'ai pas cherché à essayer de jouer un personnage gay, je ne voulais surtout pas incarner un archétype, explique-t-il. Je savais qu'il allait tomber amoureux, et c'est sur cette attirance, cet amour que j'ai travaillé le personnage de Tom Gassin. Je n'ai pas essayé de 'créer une orientation', mais une identité forte. L'homosexualité est un des aspects du personnage, mais il ne peut être résumé à son orientation sexuelle. Il est tellement plus complexe..." Pour Sam Chemoul, il est donc certain que n'importe quel comédien hétérosexuel "est légitime" pour incarner ce type de personnage "car il est pleinement acteur".

Toutefois, Sam Chemoul reconnaît ne pas être fixé quant à sa propre orientation sexuelle. "Je ne sais pas me définir, mais je ne me définis pas comme hétéro. J'attends de voir, de faire mes expériences, de m'assagir avant de me découvrir. En ce moment, je suis très concentré sur mon boulot que j'adore, je n'ai pu tout explorer...", confie-t-il en toute transparence. Quoi qu'il en soit, le jeune comédien est heureux de pouvoir libérer la parole et de contribuer à ouvrir les esprits autour de l'homosexualité. Il s'amuse même d'être l'objet de rumeurs avec son partenaire de jeu Grégoire Plantade qui campe le rôle de Luis. "Ce qui est drôle, c'est que depuis que s'accélère l'intrigue autour de notre couple, les téléspectateurs pensent qu'on est vraiment ensemble dans la vraie vie, avec Greg. Et il y a des rumeurs sur les réseaux sociaux comme pour n'importe quel couple d'acteurs hétéro jouant un couple à l'écran... C'est plutôt positif, selon moi."