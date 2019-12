Samir Benzema bientôt papa : le sexe de son bébé dévoilé

Samir Benzema a été en couple avec Aurélie Dotremont ou Vanessa Lawrens mais son amour pour une femme n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. Le candidat des Anges 5 (NRJ12, en 2013) est aujourd'hui fiancé à une belle brune prénommée Mélani (26 ans), qui travaille dans l'immobilier. Et le couple attend un heureux événement : un bébé. Mercredi 18 décembre 2019, le futur papa de 31 ans a d'ailleurs (enfin) dévoilé le sexe de son enfant, sur Instagram.

Ses abonnés ont donc appris que Mélani et lui accueilleront une petite fille le mois prochain. "Elle porte aujourd'hui notre bébé depuis trente-trois semaines et comment vous dire qu'on est passé par absolument toutes les émotions possibles. Je l'aime et je la respecterai toute ma vie. On dit jamais deux sans trois, après ma mère et ma fiancé, la troisième femme de ma vie arrive. Nous sommes fiers de vous annoncer que nous attendons une petite princesse qui devrait arriver en janvier", a-t-il écrit en légende d'une photo de shooting de sa fiancée et lui. Samir Benzema, élégant en costume vert, tient l'une des mains de sa chère et tendre, divine en robe moulante argentée à paillettes qui mettait en avant son beau baby bump.

Très vite, les fans de Samir Benzema l'ont félicité pour ce bonheur à venir.