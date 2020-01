Samir Benzema papa : sa compagne Mélani a accouché

C'est le 24 août 2019 que Samir Benzema a annoncé que sa fiancée était enceinte de leur premier enfant. Pour ce faire, il a posté une photo sur laquelle on le découvre la main posée sur le baby bump de sa chère et tendre. "À votre avis, c'est une fille ou un garçon ?", a-t-il légendé la publication. Le lendemain, il a remercié ses abonnés pour leurs nombreux messages. "Elle m'offre aujourd'hui le plus beau cadeau qu'on peut faire à un homme, un joli bébé qui va rejoindre notre belle famille. (...) Officiellement, c'est la fermeture d'une époque pour moi et je démarre un nouveau chapitre du livre de ma vie au côté de la femme de ma vie", a-t-il ajouté.

Pour rappel, Mélani était déjà maman d'un petit garçon de 4 ans prénommé Ismaël. Plutôt discrète, elle n'a pas beaucoup partagé sa grossesse sur les réseaux sociaux.