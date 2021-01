Sara Forestier - Le jour où elle a giflé un célèbre acteur et a été virée : "Elle était ivre de rage"

C'est un sourire aux lèvres, une étincelle dans l'oeil qu'Ana Girardot est apparue sur les réseaux sociaux, un jour de l'année 2017. À l'époque, la jeune comédienne prenait la pose avec le script du film Bonhomme, de Marion Vernoux, sans préciser l'histoire derrière l'obtention de ce rôle. Parce qu'à l'origine, c'est Sara Forestier qui avait été retenue... jusqu'à ce qu'elle pète littéralement les plombs, face à Nicolas Duvauchelle, sur le plateau de tournage.

Elle s'est mise à le menacer, à le traiter de tous les noms

Sara Forestier est une actrice sanguine. Ses rôles, elle les vit dans ses tripes. Peut-être trop. Dans Bonhomme, elle tenait initialement le rôle de Marilyn, jeune femme de banlieue dont la vie est bouleversée par l'accident de voiture de Piotr, son compagnon. Mais un matin, alors qu'elle était arrivée en retard, elle est tout bonnement sortie de ses gonds face aux reproches de son partenaire de jeu. "Ivre de rage, elle s'est mise à menacer Nicolas Duvauchelle, à le traiter de tous les noms, notamment de 'déchet du cinéma français' avant de lui coller une violente gifle, expliquait une source du magazine Voici. Ça a semé la panique, on était tous hallucinés."

Si vous avez vu le film, vous savez que Sara Forestier a totalement disparu du cast. Elle a reçu une convocation à un entretien préalable de licenciement pour motifs d'agression, menaces, injures et abandon du plateau. "Si elle réagit comme ça, c'est qu'au fond elle est très fragile" regrettait un membre de l'équipe de Bonhomme. Et effectivement, sa vie a été jonchée d'épreuves et de violences en tous genres.

J'ai été à l'hôpital faire des constatations des lésions

En pleine promotion du film Filles de joie, d'Anne Paulicevich et Frédéric Fonteyne, Sara Forestier avait dévoilé qu'elle avait un triste point commun avec son personnage. "Ce qui m'a vraiment motivée, c'est unique et c'est vrai, c'est que, ce que vivait le personnage, j'étais en train de le traverser dans la vie. J'étais en train de sortir d'une relation - je croyais que j'en étais sortie, mais pas vraiment -, avec un homme qui était violent, racontait-elle récemment dans la matinale de France Inter. J'ai été à l'hôpital faire des constatations des lésions, ce qui m'a permis d'avoir des preuves pour pouvoir porter plainte contre ce garçon..."